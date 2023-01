Brühl-Badorf – Lange wurde in Fanforen spekuliert und diskutiert. Sogar die neuen Einträge ins European Union Intellectual Property Office (Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum) wurden von den Betreibern der Online-Foren studiert, um dem Namen der neuen Attraktion im Brühler Phantasialand auf die Spur zu kommen. Nun ist das Geheimnis gelüftet. Im Themenbereich „Deep in Africa“ können Besucher künftig den Adventure Trail in Angriff nehmen. Freuen darf man sich auf einen Weg über abenteuerliche Pfade ins Herz des Dschungels, so der Freizeitpark.

Man habe einen interaktiven Rundgang geschaffen, komme der Achterbahn Black Mamba „so nah wie nie zuvor“. Eine entscheidende Rolle spielt erneut der Gedanke der Immersion, also eines ganzheitlichen Erlebnisses mit allen Sinnen. Wie in anderen Themenbereichen sind Musik, Geräusche, Gerüche und Gestaltung aufeinander abgestimmt.

Schon seit Monaten Gerüchte um neue Attraktion im Phantasialand bei Brühl

Ob der Adventure Trail die Herzen der Freizeitpark-Gäste erobert, wird sich zeigen. Bisheriges Prunkstück des Themenbereichs „Deep in Africa“ (zu Deutsch: Tief in Afrika) ist die Achterbahn „Black Mamba“. Die fast 800 Meter lange und bis zu 80 Stundenkilometer schnelle Achterbahn wurde 2006 eröffnet. Sie kann bis zu 1500 Personen pro Stunde auf die rasante Fahrt mitnehmen und gilt immer noch als einer der Publikumslieblinge im Phantasialand. Zum Themenbereich, der mit traditionellen Kunsthandwerk aus Kamerun geschmückt ist, gehört auch das Hotel Matamba.

Erst im April hatte das Phantasialand nach zweieinhalb Monaten Winterpause wieder seine Pforten geöffnet. Schon kurz darauf musste die „Black Mamba“ wegen Baumaßnahmen für eine Woche geschlossen werden. Mit der Sperrung hatte es bereits erste Gerüchte um eine neue Attraktion im Themenbereich gegeben. Das Phantasialand wollte sich seinerzeit jedoch nicht zu Gerüchten äußern.

Phantasialand in Brühl würde sich gerne vergrößern

Einige Jahre nach „Deep in Africa“ eröffnete das Phantasialand nach fast vier Jahren Vorbereitungszeit im Jahr 2016 dann „Taron“: die längste und schnellste Katapult-Achterbahn der Welt. Wiederum vier Jahre später folgte dann die nächste große Attraktion: die neue Themenwelt Rookburgh mit Hotel und Fahrgeschäft, die nach vier Jahren Bauzeit im September 2020 eröffnet werden konnte. Das Herzstück der Themenwelt ist die Achterbahn „F.L.Y.“ – ein sogenannter Flying Launch Coaster. Beim Einstieg sitzen die Fahrgäste in einer Reihe nebeneinander, ehe eine Drehung sie in Fahrposition bringt. Hintereinander geht es dann in einer Halterung unter einer Schiene bäuchlings los, mit dem Kopf voran.

Mit der Wiedereröffnung blieben große Neuankündigungen jedoch aus. Unter dem Titel „Rock on Ice“ in der „Arena de Fiesta“ wurde lediglich eine neue Eis-Show präsentiert.



Das hat jedoch seine Gründe, denn aktuell stößt der Freizeitpark in Brühl an seine Kapazitätsgrenzen. Die Betreiber des Parks würden gerne anbauen und haben bereits das Okay vom Land Nordrhein-Westfalen erhalten. Die rot-grüne Koalition im Brühler Stadtrat hat sich bislang jedoch deutlich gegen eine Erweiterung ausgesprochen. Wie es in dem Konflikt weitergeht, ist aktuell unklar.

Diese Corona-Regeln gelten aktuell im Phantasialand

Klar sind hingegen die aktuellen Corona-Regeln im Freizeitpark. Anfang April hat das Phantasialand diese an die Corona-Schutzverordnung des Landes NRW angepasst. Das bedeutet, dass fast keine Corona-Regeln mehr gelten. „Ausschließlich bei der Nutzung des Phantasialand Shuttle-Busses und beim Aufenthalt in unserer Sanitätsstation gilt weiterhin die Maskenpflicht“, schreibt der Freizeitpark auf seiner Internetseite.

Darüber hinaus sollten Besucherinnen und Besucher beachten, dass es aktuell keine Tageskasse mehr gibt. Wer also kurzfristig einen Besuch des Freizeitparks plant, muss seine Tickets online im Shop bestellen. An allen Tagen gibt es nur eine begrenzte Ticketanzahl.