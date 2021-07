Unwetter in Rhein-Erft: Hautreizungen nach Überflutungen im Chemiepark Knapsack

Bedburg -

Der Regen will einfach nicht aufhören. Die Sitution im Rhein-Erft-Kreis spitzt sich auch am Mittwochabend noch weiter zu.

Höchste Alarmbereitschaft herrscht am späte Mittwochabend in Erftstadt. Der Krisenstab der Stadt rie Bürger und Bürgerinnen dazu auf, drastische Vorkehrungen zum eigenen Schutz zu treffen, insbesondere Anwohner entlang der Erft sowiedes Mühlen- und des Rotbachs.

Durch die Überlastung des Kanalisationensystems können Überflutungen in Kellergeschossen nicht mehr ausgeschlossen werden. Deswegen sollen die Anwohner ihr Eigentum aus Kellern und tiefergelegenen Räumen - wenn möglich - in sichere Räumlichkeiten unterbringen.

Erftstadt: Feuerwehr hilft im Krankenhaus Frauenthal aus

Auch im Krankenhaus Frauenthal spitzt sich die Lage weiter zu. Um den Fortbestand des Betriebs im Krankenhaus gewährleisten zu können, wurden am Abend Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Feuerwehr aus anderen Einsatzgebieten abgezogen.

Probleme gibt es auch im Dreifaltigkeits-Krankenhaus. Schon am Abend waren die Feuerwehrleute dort und pumpten Wasser aus dem Gebude. Wie es gegen 21:30 Uhr hieß, sei ein Notstromaggregat von RWE zur Sicherung der Stromversorgung des Krankenhauses und der städtischen Infrastruktur unterwegs nach Wesseling. Die Patientinnen und Patienten der Intensivstation des Dreifaltigkeitskrankenhauses werden vorsorglich verlegt. Gegen 22:15 Uhr gab das Krankenhaus zudem bekannt, keine weiteren Patienten mehr aufzunehmen.

Das Wasser sprudelt aus einem Schlauch am Dreialtigkeits-Krankenhaus in Wesseling. Klose Foto:

Die Sprecherin der Stadt Andrea Kanonenberg sprach zudem von einem Feuer das in der Fußgängerunterführung Wesseling-Mitte ausgebrochen sein könnte. Es gebe dort eine starke Rauchentwicklung.

Auf Hochdruck seien die Entsorgungsbetriebe Wesseling gemeinsam mit dem THW mit Hochdruck daran am Arbeiten, die Kläranlagen und das Kanalnetz in Funktion zu halten.

Auf der A1 in Fahrtrichtung Koblenz können Verkehrsteilnehmer aus Dortmund kommend derzeit nicht an der Anschlussstelle Frechen abfahren. Die Anschlussstelle ist wegen der Regenereignisse überflutet.

Wesseling: Bürger und Bürgerinnen sollen Häuser nicht verlassen

Die Wesselinger Feuerwehr rief die Einwohner und Einwohnerinnen der Stadt außerdem dazu auf, ihre Häuser nicht mehr zu verlassen und vor allem mit Autos nicht mehr durch Unterführungen zu fahren - diese seien voll gelaufen. Die Feuerwehr in Wesseling ist momentan völlig überlastet und geht aktuell nur den Notfälle nach, in denen Menschen oder Tiere in Gefahr sind. Hilfe aus anderen Städten wurde bereits angefordert.

Die Feuerwehr hatte am Mittwochnachmittag noch einmal über 150 Einsätze – und ist damit seit dem Morgen insgesamt schon 250 Mal ausgerückt.

Gegen 15 Uhr musste die Feuerwehr der Stadt Wesseling die Eisenbahn-Unterführung am Mühlenweg in Wesseling sperren. Der Kanal nahm einfach kein Wasser mehr auf. „Wir versuchen natürlich den Kanal wieder freizubekommen“, erklärte Wesselings Feuerwehrchef André Bach. Wenn das nicht gelingen sollte, müsse die Unterführung so lange gesperrt bleiben, bis das Wasser wieder abgelaufen ist. Doch nicht nur dort hielt der Dauerregen die Einsatzkräfte der hauptamtlichen Wache und den Freiwilligen Feuerwehren in Wesseling auf Trab.

Viele Unterführungen sind nicht mehr durchfahrbar und gesperrt. Klose Foto:

Fast gleichzeitig mit der vollgelaufenen Unterführung wurden der Feuerwehr in Urfeld, Wesseling und Keldenich auch vollgelaufene Keller gemeldet. Am gestrigen Nachmittag hat die Feuerwehr dann den Krisenstab hochgefahren. Der aktuellen Wetterprognose zufolge werden die hauptamtlichen und ehrenamtlichen Einsatzkräfte auch in Wesseling wohl die ganze Nacht zu tun haben.

Viele Keller in Wesseling waren vollgelaufen, den Anwohnern blieb nicht anderes übrig, als mit Eimern gegen den Dauerregen zu arbeiten. Klose Foto:

Rund 55 Liter Regen pro Quadratmeter gab es nach Angaben des Erftverbandes innerhalb von 24 Stunden im Durchschnitt im Kreisgebiet. Das entspreche ungefähr einem Zehntel der Jahresmenge, berichtet Ulrich Muris, der beim Erftverband für Hochwasserschutz zuständig ist. Trotz der immensen Niederschläge habe man Überschwemmungen, die von Gewässern ausgehen, aber bislang vermeiden können, hieß es am Mittwochnachmittag.

Hürth: Hautreizungen nach Überflutungen im Chemiepark Knapsack

Auch im Chempiepark Knapsack kam es durch die erhöhten Niederschlagsmengen mehr und mehr zu Einschränkungen, vor allem im Bereich der zentralen Abwasserbehandlungsanlage im Werkteil Hürth. Ein Überlaufen konnte nicht verhindert werden. Dadurch kommt es zum Abfluss erheblicher Mengen Wassers sowie Abwassers auf die angrenzende Industriestraße.

Nach dem Überlaufen einer Abwasserbehandlungsanlage im Chemiepark Knapsack in Hürth bei Köln haben Anwohner Hautreizungen erlitten. Ein Sprecher bezifferte die Anzahl der betroffenen Personen mit "ein paar". Der Chemiepark machte zunächst keine Angaben darüber, welche Stoffe die Hautreizungen ausgelöst haben könnten.

Die Mitarbeiter der Feuerwehrleitstelle in Kerpen hatten am Mittwochnachmittag kaum Ruhe. Lamparter Foto:

So sind entlang der Erft nach und nach die Hochwasserrückhaltebecken - etwa in Eicherscheid in der Eifel oder in Horschheim im bei Weilerswist - geöffnet worden. Das Hochwasserbecken bei Kerpen-Mödrath wurde gegen 15 Uhr geöffnet, das Wasser aus der Erft fließt seitdem teilweise an einem Wehr in Wiesen nahe dem Boisdorfer See ab. Der Radweg entlang der Erft wird dabei überspült und musste rechtzeitig abgesperrt werden. Das Becken Mödrath fasst rund 1,7 Kubikmeter Wasser, was ungefähr dem Inhalt von 500.000 Badewannen entspricht. Auch der Kerpener Broichwald wird bei Hochwasser automatisch geflutet.

Nebengewässer halten dicht – Überschwemmung in Bedburg verhindert

Die Nebengewässer der Erft, etwa der Finkelbach in Elsdorf, der Neffelbach in Blatzheim und auch der Rotbach in Erfstadt, konnten das Hochwasser verkraften. Anders sah es bei den Kanälen und bei der Straßenentwässerung aus: Hier gab es Überschwemmungen und Keller liegen voll.

Nachdem die Pumpstation an der Erftbrücke Lindenstraße in der Nacht zu Mittwoch dem Unwetter und Regen nicht mehr standhalten konnte, haben Feuerwehr und THW die gesamte Bedburger Innenstadt wohl vor einer Überschwemmung bewahrt.

Um 2 Uhr in der Nacht zum Mittwoch wurde die Feuerwehr alarmiert, weil im Keller des gerade erst eröffneten Lindenkarrees das Wasser zehn Zentimeter hoch stand. Die Einsatzkräfte pumpten den Keller leer und bemerkten bald, dass die Ursache neben dem Regen auch in der Pumpstation zu suchen war, die bereits nahezu vollgelaufen war. „Der Deckel des Überlaufschachts wurde durch die Regenmassen hochgedrückt, somit gerieten beide Pumpen unter Wasser und waren kaputt“, sagt der städtische Fachdienstleiter Gregor Uhoda.

Feuerwehr Bedburg ruft das THW Bergheim zu Hilfe

„Da konnten wir mit unseren mobilen Pümpchen nichts mehr ausrichten“, sagte Feuerwehrchef Guido Garbe. Um halb sechs holte die Wehr das Technische Hilfswerk (THW) aus Bergheim zur Verstärkung herbei. Zugführer Steffen Schulz rückte mit einem Dutzend ebenfalls ehrenamtlicher Helfer aus, um die Feuerwehr abzulösen, die sich dann um andere vollgelaufene Keller kümmern musste.

„Fünf von sechs Einheiten waren die ganze Nacht und auch am Montag im Einsatz“, sagte Garbe. Landstraßen galt es zu räumen, Keller leerzupumpen und den Lipper Kindergarten gegen das Wasser aus dem über die Ufer getretenen Pützbach zu sichern. Laut Kreisleitstelle war vor allem der Nordkreis vom Unwetter betroffen. Insgesamt gingen knapp 35 Notrufe zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen ein – die meisten davon in Bergheim und Bedburg.

„Solche Regenmassen habe ich hier an der Erft noch nicht erlebt“

Das THW baute an der Lindenstraße in Bedburg seine mobile Pumpe auf, die aus der Kanalisation mittels eines 15 Zentimeter dicken Schlauchs 5000 Liter pro Minute auf die andere Flussseite pumpte. Drei kleinere Pumpen, die je 3600 Liter schaffen, hielten den Pegel im Pumpenhaus so niedrig, dass um 10 Uhr Fachleute beginnen konnten, eine neue Pumpe einzubauen.

Denn die Pumpstation auf der Stadtseite der Erft hat eine wichtige Funktion: Sie pumpt das Abwasser aus der Innenstadt über die Erft in die linksseitige Kanalisation, von wo aus es in eine Kläranlage gelangt. „Solche Regenmassen habe ich hier an der Erft noch nicht erlebt, seitdem ich beim THW bin“, sagte Schulz. Das sind immerhin 17 Jahre.

Der Einsatz in Bedburg war bis zum Nachmittag der größte von knapp über 90 Einsätzen, zu denen die Feuerwehr im gesamten Kreisgebiet ausrücken musste, erklärte Markus Nattmann, Dienstgruppenleiter der Feuerwehr. In der Nacht auf Mittwoch habe der Schwerpunkt der Einsätze in Bergheim gelegen, ab etwa acht Uhr seien die meisten Einsätze in Bedburg und Kerpen gemeldet worden. Die Leitstelle in Kerpen hat ihr Personal im Laufe des Tages von acht auf neun Einsatzkräfte aufgestockt. Die Freiwilligen Feuerwehren wurden zwar nicht in Bereitschaft versetzt, seien aber auf Zuruf auf den Einsätzen dabei gewesen, so Nattmann.

Rhein-Erft: REVG stellt Linienverkehr am Abend ein

Mit dem Regen haben am Mittwoch auch die Busse auf den Linien der Rhein-Erft-Verkehrsgesellschaft (REVG) zu kämpfen. Brühl war teilweise nicht mehr befahrbar. Zwischen Wesseling und Brühl musten daher der Verkehr auf der Linie 930 und den Schnellbuslinien SB 91 und 92/93 bis mindestens zum Betriebsschluss diese Nacht eingestellt werden. Wenig später vermeldete die REVG dann, alle Linien im gesamten Kreisgebiet ab 22 Uhr einzustellen. Sobald es die Lage zulässt, werden die Busse am Donnerstag wieder auf den Linien eingesetzt.

Teilweise konnten Haltestellen wegen plötzlicher Umleitungen nicht bedient werden, manchmal machten auch Wasseransammlungen das nicht möglich. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der REVG-Verkehrsaufsicht waren permanent im Einsatz wegen Unfällen, umgestürzter Bäume und überfluteter Straßen.