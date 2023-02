Sankt Augustin/Köln – Die medizinische Fakultät der Universität zu Köln hat die Asklepios-Kinderklinik zu einem ihrer Lehrkrankenhäuser berufen. Für die medizinische Versorgung von Kindern und Jugendlichen im südlichen Rheinland sei das Haus von zentraler Bedeutung. Zugleich sei die Klinik mit ihrem breiten medizinischen Spektrum im Tagesgeschäft und ihren hoch spezialisierten Fachabteilungen auch eine überregional anerkannte Institution in der Kinder- und Jugendmedizin, heißt es in der Begründung.

„Die medizinische Lehre hat in unserer Kinderklinik eine lange Tradition“, teilt Klinikgeschäftsführerin Stefanie Wied mit. Die Klinik sei bereits seit vielen Jahren Lehrkrankenhaus der Asklepios Medical School und der Medizinischen Fakultät der Semmelweis-Universität in Budapest.

Modern eingerichtet: Komplett isoliert werden die jungen Patienten in diesem intensivmedizinischen Zimmer, das Professor Gerd Horneff zeigt. Copyright: Villinger

„Wir sind stolz, dass mit der Universität zu Köln nun eine der größten und renommiertesten medizinischen Fakultäten Deutschlands unsere herausragende Leistung in der Kinder- und Jugendmedizin würdigt und unserem Haus die praktische Ausbildung ihrer angehenden Ärztinnen und Ärzte anvertraut.“

Der Ärztliche Direktor der Kinderklinik, Professor Gerd Horneff, weist darauf hin, dass das Spektrum an Patientinnen und Patienten in einer Universitätsklinik oft auf komplizierte Fälle und spezielle Erkrankungen fokussiert sei. „Wir bieten den Studierenden ein breites Lehrangebot: Dieses umfasst nicht nur häufig vorkommende Erkrankungen, die man als niedergelassener Kinderarzt beherrschen muss, sondern auch die Spezialfälle in unseren Fachabteilungen der Kinderchirurgie, der Neurochirurgie und der Orthopädie.“

Auch auf den anderen Spezialgebieten wie der Kinderkardiologie, der Endokrinologie, Immunologie, Rheumatologie und der Onkologie habe die Asklepios-Kinderklinik einen exzellenten Ruf.