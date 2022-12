Köln – Auch 2025 und 2026 wird es ein Final Four in der Kölner Lanxess-Arena geben. Das hat die Europäische Handball-Föderation (EHF) am Freitagabend bekannt gegeben. Als Austragungsort für 2023 und 2024 steht Köln schon länger fest. Erstmals wurde das hochkarätige Turnier im Jahr 2010 in Köln ausgetragen.



„Zwei weitere Final-Four-Wochenenden verleihen der Handballhauptstadt Köln Glanz und belegen eindrucksvoll die Kontinuität dieses Top-Events“, sagt Oberbürgermeisterin Henriette Reker. „Köln und das EHF Final Four sind seit 2010 eng miteinander verbunden und wachsen jährlich noch enger zusammen.“



Auch EHF-Präsident Michael Wiederer freut sich über die Vertragsverlängerung. „Köln hat sich als sehr guter Austragungsort für das EHF Final Four bewiesen“, so der Österreicher. „Es ist ohne Zweifel, dass wir uns hier sehr willkommen fühlen. Die Stadt und die Arena bieten perfekte Bedingungen.“

Am Samstag stehen in der Lanxess-Arena die Halbfinals an: KS Kielce gegen KC Veszprém (15.15 Uhr) und THW Kiel gegen FC Barcelona (18 Uhr). Am Sonntag steht zunächst das Spiel um Platz Drei an (15.15 Uhr), ehe ab 18 Uhr der neue Champions-League-Meister bestimmt wird. Die Veranstaltung ist ausverkauft.