Der 11.11. rückt näher – und in Köln steigt die Vorfreude auf den Start in die neue Karnevalssession. Wer schon jetzt Lust auf Fastelovend hat, findet am Wochenende erste Gelegenheiten zum Feiern. Dazu gibt es jede Menge Kultur, Musik und Unterhaltung: Die Museumsnacht und die Art Cologne locken Kunstinteressierte, bei der Langen Nacht der Brauhäuser geht es gesellig zu, und auch für Familien ist einiges dabei. Passend zur Jahreszeit stehen am kommenden Wochenende außerdem einige St.-Martins-Veranstaltungen an, die wir in einem eigenen Überblick vorstellen.

Tipps für das Wochenende in Köln

Wir haben Tipps für ein abwechslungsreiches Wochenende zusammengestellt.

1. Cologne Comedy Festival

Bis Sonntag, 8. November 2026

Comedians Sven Hussock und Arthur Senkrecht bei einem Auftritt beim Comedy-Festival. (Archivbild) Copyright: Martina Goyert

Das Cologne Comedy Festival bringt noch bis zum 8. November Comedy, Kabarett, Lesungen und weitere Formate auf Kölner Bühnen. Neben bekannten Namen stehen Newcomer auf dem Programm. Insgesamt sind mehr als 150 Veranstaltungen an verschiedenen Orten geplant. Das Programm ist vielfältig: Am Wochenende gibt es etwa „die große Bud Spencer und Terrence Hill Nacht“ und „Xoxo Cff Special“ sowie „KI Kritische Intelligenz“ und vieles mehr.

Wann: noch bis Sonntag, 8. November; zahlreiche Veranstaltungen am Wochenende | Wo: verschiedene Spielstätten in Köln | Eintritt: abhängig von der Veranstaltung | comedy.cologne

2. Art Cologne

Ab Donnerstag, 5. November bis Sonntag, 8. November 2026

Die ART COLOGNE bringt internationale Galerien und Kunstinteressierte nach Köln. (Symbolbild) Copyright: Alexander Schwaiger

Die ART COLOGNE bringt internationale Galerien und Kunstinteressierte nach Köln. Bei der 59. Ausgabe präsentieren 164 Galerien und Kunsthändler aus 22 Ländern moderne und zeitgenössische Kunst. Zu sehen sind unter anderem Gemälde, Skulpturen, Fotografien und Installationen. Neben dem Galerieprogramm gehören Sonderausstellungen, Gespräche und Führungen zum Messeangebot. Am Samstag, 7. November, lässt sich der Besuch mit der Kölner Museumsnacht verbinden: Mit einem ART COLOGNE-Ticket ist der Eintritt zu dieser ebenfalls möglich.

Wann: Donnerstag, 5. November, Vernissage von 16 bis 20 Uhr; Freitag und Samstag, 6. und 7. November, 11 bis 19 Uhr; Sonntag, 8. November, 11 bis 18 Uhr | Wo: Koelnmesse, Eingang Süd, Messeplatz 1, 50679 Köln | Eintritt: Tageskarte online 34 Euro, ermäßigt 29 Euro; Vernissage 60 Euro | artcologne.de

3. Week-End Fest

Donnerstag bis Samstag, 5. bis 7. November 2026

Jaki im Exil im Stadtgarten. (Archivbild) Copyright: Alexander Roll

Das Week-End Fest feiert seine 15. Ausgabe. Das Musikfestival im Stadtgarten setzt auf ein Programm jenseits des Mainstreams und bringt internationale Künstlerinnen und Künstler aus unterschiedlichen Genres zusammen – von Jazz und Pop über elektronische Musik bis zu experimentellen Sounds. Am Freitag stehen unter anderem GENA mit Liv.e und Karriem Riggins auf dem Programm, am Samstag folgen weitere Konzerte und DJ-Sets.

Wann: Donnerstag, 5., bis Samstag, 7. November; Konzerte jeweils am Abend | Wo: Stadtgarten und JAKI, Venloer Straße 40, 50672 Köln | Wie viel: Tagestickets ab 39 Euro | Week-End Fest

4. Herbstlichter im Brückenkopf-Park Jülich

Noch bis zum 8. November 2026

Schönes Herbstlicht im Park. (Symbolbild) Copyright: Csaba Peter Rakoczy

Farbenfrohe Lichtinstallationen verwandeln den Brückenkopf-Park in eine leuchtende Herbstlandschaft. Besucher können durch den Park spazieren und die beleuchteten Bäume, Pflanzen und Wege entdecken. Die Herbstlichter laufen noch bis zum 8. November. Neu in diesem Jahr ist der frühere Veranstaltungsbeginn, sodass sich der Parkbesuch bereits am Nachmittag mit dem abendlichen Lichterlebnis verbinden lässt.

Wann: täglich noch bis 8. November, Beginn der Herbstlichter 16 Uhr, Ende freitags und samstags um 23 Uhr, sonst um 22 Uhr, Einlass in den Park ab 9 Uhr | Wo: Brückenkopf-Park, Rurauenstraße 11, 52428 Jülich | Eintritt zur Sonderveranstaltung: zehn Euro für Erwachsene, sechs Euro für Kinder und Jugendliche bis einschließlich 17 Jahre; Kinder unter einem Meter haben freien Eintritt |brueckenkopf-park.de

5. Robodonien leuchtet

Freitag bis Sonntag, 6. bis 8. November 2026

Robodonien mit Roboterkunst. (Archivbild) Copyright: Martina Goyert

Im Odonien wird es wieder leuchtend und ungewöhnlich: Beim Festival Robodonien leuchtet treffen Roboterkunst, Lichtinstallationen und Feuerperformances aufeinander. Internationale und regionale Künstlerinnen und Künstler zeigen kinetische Objekte, Installationen und Shows. Musik sowie Essen und Getränke ergänzen das Programm. Das Festival findet an zwei aufeinanderfolgenden Wochenenden statt.

Wann: Freitag 18 bis 22 Uhr, Samstag 16 bis 22 Uhr, Sonntag 15 bis 21 Uhr | Wo: Odonien, Hornstraße 85, Köln | Wie viel: 16,50 bis 43 Euro; Kinder bis zwölf Jahre frei | Mehr auf Robodonien leuchtet

6. Bonn leuchtet

Freitag bis Sonntag, 6. bis 8. November 2026

In Bonn werden die Innenstadt und ihre historischen Gebäude an diesem Wochenende zur Lichtkulisse. Lichtinstallationen und Projektionen setzen Plätze und Fassaden in Szene. Dazu gibt es einen Foodmarkt mit internationalen Speisen und ein Begleitprogramm. Am Freitag startet das Projektionsmapping auf dem Alten Rathaus, am Samstag ist unter anderem eine Tanzaktion durch die Innenstadt geplant.

Wann: Freitag, 6., bis Sonntag, 8. November | Wo: Bonner Innenstadt, unter anderem Markt-, Münster- und Friedensplatz | Eintritt: Angaben zu einzelnen Programmpunkten beim Veranstalter | Mehr auf City-Marketing Bonn

7. Leverkusener Jazztage 2026

Noch bis Donnerstag, 26. November 2026

Gregory Porter tritt bei den Leverkusener Jazztagen auf. (Archivbild) Copyright: Erik Umphery

Das renommierte internationale Musikfestival geht in seine 47. Ausgabe und präsentiert insgesamt 75 Acts an verschiedenen Spielstätten. Auch der große Terrassensaal im Forum Leverkusen und der legendäre Scala-Club werden in den kommenden Wochen zu Bühnen für Jazz, Blues, Funk und Soul. Auf dem Programm stehen internationale Stars wie Al Di Meola, Gregory Porter, Milow, Asaf Avidan und die Jazzkantine. Am Samstag dürfen sich Besucher unter anderem auf Max Herre und Joy Denalane freuen, am Sonntag stehen Incognito und The Brand New Heavies auf dem Programm.

Wann: Die gesamte Konzertreihe läuft bis zum 26. November 2026 | Wo: Erholungshaus Leverkusen, Kaiser-Wilhelm-Allee 3; Forum Leverkusen, Am Büchelter Hof 9 & Scala-Club, Uhlandstraße 9 | Eintritt zur Sonderveranstaltung: Einzelne Konzerttickets je nach Künstler ab ca. 25,00 Euro bis 92,50 Euro verfügbar; einige Sonderkonzerte sind bereits vergriffen | leverkusener-jazztage.de

8. Preview „Das Phantom der Oper“

Freitag, 6. November 2026

Der Komponist Andrew Lloyd Webber bedankt sich vor dem Hauptdarsteller bei der Premiere des Musicals „Das Phantom der Oper“ beim Publikum. (Symbolbild) Copyright: dpa

Das Musical „Das Phantom der Oper“ kehrt in einer Neuproduktion nach Köln zurück. Noch vor der offiziellen Premiere am 15. November gibt es Preview-Vorstellungen. Die Geschichte um den geheimnisvollen Bewohner der Pariser Oper, die junge Sängerin Christine und ihre Liebe wird im Musical Dome gezeigt.

Wann: Freitag, 6., Samstag, 7., und Sonntag, 8. November, jeweils 19.30 Uhr | Wo: Musical Dome, Goldgasse 1, Köln | Eintritt: Je nach Vorstellung und Kategorie, derzeit ab 79,99 Euro | Tickets und mehr auf Phantom der Oper

9. Bücherbasar auf Burg Linn

Samstag und Sonntag, 7. und 8. November 2026

Mehrere Bücher in einer Reihe. (Archivbild) Copyright: Marcus Brandt/dpa

Wer gerne in alten Büchern stöbert, kann beim Bücherbasar der Freunde der Linner Museen fündig werden. In der Museumsscheune warten antiquarische Bücher aus unterschiedlichen Themenbereichen auf neue Besitzer. Die Erlöse kommen dem Deutschen Textilmuseum und dem Museum Burg Linn zugute.

Wann: Samstag und Sonntag, 7. und 8. November, jeweils 11 bis 17 Uhr | Wo: Museumsscheune, Albert-Steeger-Straße 5, 47809 Krefeld-Linn | Eintritt: frei | Mehr auf Museum Burg Linn

10. Heavysaurus

Samstag, 7. November 2026

Dinosaurier auf der Bühne, Metal für die ganze Familie: Heavysaurus bringen ihre Dino-Metalshow nach Köln. Die Band verbindet harte Gitarrenriffs und Schlagzeug mit kindgerechten Texten und einer Bühnenshow, bei der auch jüngere Fans auf ihre Kosten kommen. Das Konzert ist Teil des Familienprogramms des Cologne Comedy Festivals.

Wann: Samstag, 7. November, 13 Uhr | Ort: E-Werk, Schanzenstraße 37, 51063 Köln | Eintritt: Tickets über den Veranstalter | Mehr auf Heavysaurus beim Cologne Comedy Festival

11. Lange Nacht der Kölschen Brauhäuser

Samstag, 7. November 2026

Die Malzmühle in Köln macht bei der Nacht der Brauhäuser mit. (Archivbild) Copyright: Laura Klemens

Kölsche Musik, Mitsingkonzerte und geselliges Beisammensein: Bei der Langen Nacht der Kölschen Brauhäuser beteiligen sich zahlreiche Brauhäuser und kölschgeprägte Gaststätten in der Stadt mit eigenen Programmen. Auf dem Plan stehen Live-Musik, DJ-Abende und kulinarische Aktionen. Die teilnehmenden Häuser gestalten den Abend jeweils selbst.

Wann: Samstag, 7. November, erste Brauhäuser öffnen ab 15 Uhr, die meisten erst am frühen Abend | Wo: Verschiedene Brauhäuser in Köln |Eintritt: In den teilnehmenden Brauhäusern meist frei; das Programm im Alt Poller Wirtshaus kostet 16 Euro im Vorverkauf und 18 Euro an der Abendkasse | Mehr auf Lange Nacht der Kölschen Brauhäuser

12. Kölner Museumsnacht

Samstag, 7. November 2026

Die Gebäude von Museum Ludwig und Kölner Philharmonie. (Archivbild) Copyright: Uwe Weiser

Ein Ticket, zahlreiche Kulturorte: Bei der Kölner Museumsnacht öffnen Museen und besondere Veranstaltungsorte bis spät in die Nacht. Auf dem Programm stehen Ausstellungen, Führungen, Konzerte, Performances und Mitmachaktionen. Neben bekannten Häusern wie dem Museum Ludwig und dem Rautenstrauch-Joest-Museum sind auch das Schokoladenmuseum und das Deutsche Sport & Olympia Museum dabei. Ergänzt wird das Angebot durch Pop-up-Locations an ungewöhnlichen Orten im Stadtgebiet.

Wann: Samstag, 7. November, 18 Uhr bis Sonntag, 8. November, 1 Uhr | Wo: diverse Museen und zahlreiche Pop-up-Locations in Köln | Eintritt: 20 Euro, ermäßigt 10 Euro; Kinder bis 14 Jahre frei | Mehr auf Kölner Museumsnacht

13. „The World of Hans Zimmer – A New Dimension“

Sonntag, 8. November 2026

Die Lanxess Arena. (Archivbild) Copyright: Laura Klemens

Filmmusik in großem Klangformat: Bei „The World of Hans Zimmer – A New Dimension“ werden bekannte Kompositionen des Filmkomponisten mit Orchester, Solistinnen und Solisten sowie aufwendigen Projektionen auf die Bühne gebracht. Das Publikum kann sich auf Musik aus verschiedenen Filmwelten freuen, die in einer aufwendigen Live-Produktion präsentiert wird.

Wann: Sonntag, 8. November, Einlass 17.30 Uhr, Beginn 19.30 Uhr | Wo: Lanxess-Arena, Willy-Brandt-Platz, 50679 Köln | Eintritt: Tickets ab 64,90 Euro | Mehr auf Lanxess-Arena

14. Modellspielzeugmarkt

Sonntag, 8. November 2026

In der Stadthalle in Mülheim finden häufig Veranstaltungen statt. (Archivbild) Copyright: Uwe Schäfer

Modelleisenbahnen, Autos, Flugzeuge und weitere Sammlerstücke: Beim Modellspielzeugmarkt in der Stadthalle treffen sich private und gewerbliche Händler aus dem In- und Ausland. Besucher können stöbern, kaufen und tauschen. Wer selbst etwas verkaufen möchte, kann auch Schätze vom Dachboden oder aus der Vitrine mitbringen. Eine Testgleisanlage bietet die Möglichkeit, Modelleisenbahnen auszuprobieren.

Wann: Sonntag, 8. November, 11 bis 15 Uhr | Wo: Stadthalle Köln-Mülheim, Jan-Wellem-Straße 2, 51065 Köln | Eintritt: 7 Euro, Kinder bis einschließlich 14 Jahre in Begleitung ihrer Eltern frei | Mehr auf Modellspielzeugmarkt

15. Dunkelbunter Szenemarkt auf Burg Satzvey

Sonntag, 8. November 2026

Die Burg Satzvey. (Archivbild) Copyright: Laura Klemens

Fantasy, Gothic, Mittelalter, Steampunk und Rockabilly: Auf Burg Satzvey treffen sich beim Dunkelbunten Szenemarkt Fans verschiedener Szenen und Stilrichtungen. Händler bieten Kleidung, Schmuck, Kunst und handgefertigte Stücke an. Dazu gibt es Kulinarisches und Livemusik auf der Bühne im Gutshof. Wer mag, kann passend zum Markt auch in Gewandung kommen.

Wann: Sonntag, 8. November, 12 bis 18 Uhr | Wo: Burg Satzvey, An der Burg 3, 53894 Mechernich-Satzvey | Eintritt: 6 Euro für Erwachsene, 2 Euro für Kinder von sechs bis 14 Jahren | Mehr auf Burg Satzvey

16. Märkte/Flohmärkte in Köln

Hier folgt eine Übersicht der Flohmärkte in Köln am Wochenende

Flohmärkte am Samstag, 7. November 2026

Gebrauchtfahrradmarkt Agnesviertel | ab 8 Uhr | Vorplatz Agneskirche/Neusser Platz, 50670 Köln

Flohmarkt an der Galopprennbahn | ab 8 Uhr | Scheibenstraße 40, 50737 Köln

Helioströdel für Kinderkram in Ehrenfeld | 10 bis 15 Uhr | Heliosschule (Sekundarstufe), Overbeckstraße 71, 50823 Köln

Mädchenflohmarkt in den Abenteuerhallen Kalk | 11 bis 16 Uhr | Christian-Sünner-Straße 851103 Köln

Moonlight Market Pattenhalle | 17 bis 23 Uhr | Christianstraße 82, 50825 Köln

Flohmärkte am Sonntag, 8. November 2026

Weihnachtsflohmarkt Rodenkirchen | ab 10 Uhr |Ev. Erlöserkirche, Sürther Str. 34, 50996 Köln

Kinderflohmarkt Tante Astrid Ehrenfeld | 11 bis 14 Uhr | Vogelsanger Str. 282, 50825 Köln

Trödelmarkt bei Ikea am Butzweilerhof | 11 bis 18 Uhr | Butzweilerstraße 51, 50829 Köln

Mädelsflohmarkt im Eltzhof | 11 bis 15 Uhr | St. Sebastianusstr. 10, 51147 Köln

Bücher- und Trödelmarkt Riehl | 11 bis 18 Uhr | Riehler Gürtel, 50735 Köln

Flohmarkt bei Ikea in Godorf | 11 bis 18 Uhr | Otto-Hahn-Straße 15, 50997 Köln