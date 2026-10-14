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Termine im ÜberblickKölner Karneval 2027 – Karnevalsumzüge in Köln

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Der Kölner Rosenmontagszug am Rosenmontag ist der Höhepunkt des rheinischen Karnevals.

Der Kölner Rosenmontagszug am Rosenmontag ist der Höhepunkt des rheinischen Karnevals. (Archivbild)

Copyright: Herbert Bucco

Die Session 2026/27 wird jeck. Wir haben eine Übersicht für Sie über die kommenden Karnevalsumzüge im Kölner Karneval.

Der Rosenmontagszug und die Schull- und Veedelzöch finden 2027 wie gewohnt in der Kölner Innenstadt statt. Neben den größten Kölner Karnevalsumzügen ziehen dann auch alle Jecken auf die Straßen in den Veedeln. Damit Sie den Überblick behalten, haben wir alle wichtigen Termine für Sie in der Übersicht. Die Liste wird regelmäßig aktualisiert.

Alle Angaben ohne Gewähr. Berücksichtigt sind alle Karnevalsumzüge, die bei der Kölner Stadtverwaltung angemeldet und gelistet wurden. Wenn Sie Anregungen oder Ergänzungen haben, schreiben Sie uns gerne eine Mail an ksta-community@kstamedien.de.

Proklamation des Kölner Dreigestirns 2027 – 8. Januar 2027 (Freitag)

Proklamation des Kinderdreigestirns 2027 – 10. Januar 2027 (Sonntag)

Geisterzug 2027 – 30. Januar 2027 (Samstag)

Weiberfastnacht 2027 – 4. Februar 2027 (Donnerstag)

  1. Umzug „Jan und Griet“, Chlodwigplatz, Ziel: An St. Agatha, 14.30 Uhr, Historisches Spielm ab 13.30 Uhr, Vorprogramm 12 Uhr

Karnevalsfreitag 2027 – 5. Februar 2027

  1. Sternmarsch, Severinstorburg, Ziel: Alter Markt, 18 Uhr (16 Uhr Öffnung der Tribünen)

Karnevalssamstag 2027 – 6. Februar 2027

  1. Bocklemünd und Mengenich, Veedelszoch, Aufstellung: Schumacherring, ab 14 Uhr, Start: 15 Uhr
  2. Buchforst, Veedelszoch, Aufstellung: Wildunger Str., 13 Uhr
  3. Heimersdorf und Volkhoven/Weiler, Veedelszoch, Aufstellung: Deliastr., ab 12 Uhr, Start: 12:30 Uhr
  4. Höhenberg, Veedelszoch, Aufstellung: Merheimer Heide, ab 12 Uhr, Start: 13:30 Uhr
  5. Longerich, Veedelszoch durch die Longericher Katholikentagssiedlung, Hermann-Kausen-Straße, ab 13.30 Uhr
  6. Mauenheim, Veedelszoch, Aufstellung: Etzelstr., 14.30 Uhr
  7. Merheim, Veedelszoch, Aufstellung: Detmolder Str., ab 13 Uhr, Start: 15 Uhr
  8. Merkenich, Veedelszoch, Aufstellung: Jungbluthstr., 14.30 Uhr
  9. Ossendorf, Veedelszoch, Aufstellung: Rochusstr., 14 Uhr
  10. Riehl, Veedelszoch, Aufstellung: SBK-Gelände, 14.30 Uhr
  11. Wahn, Veedelszoch, Aufstellung: Nachtigallenstr., 13 Uhr
  12. Weiß, 60. Veedelszoch, Aufstellung: Auf dem Klemberg, ab 12 Uhr, Start: 14 Uhr
  13. Worringen, Fackelzug, Aufstellung: St. Tönnis-Str., 18.30 Uhr

Karnevalssonntag 2027 – 7. Februar 2027

  1. Schul- un Veedelszöch 2027, Innenstadt, 11.11 Uhr
  2. Bickendorf, Veedelszoch, Aufstellung: Vitalisstr., 10 Uhr
  3. Brück, Veedelszoch, Aufstellung: Kleinfeldchensweg, 13.30 Uhr
  4. Dünnwald, Veedelszoch, Aufstellung: Leuchterstr., 14 Uhr
  5. Ensen und Westhoven, Veedelszoch, Aufstellung: Kölner Str., 16 Uhr
  6. Esch, Veedelszoch, Aufstellung: Greesberger Str./Frohnhofstr., 13.30 Uhr
  7. Flittard, Veedelszoch, Aufstellung: Georg-Zapf-Platz, 14 Uhr
  8. Höhenhaus, Veedelszoch, Aufstellung: Von-Kettler-Str., 14 Uhr
  9. Holweide, Veedelszoch, Aufstellung: Suitbertstr., 13 Uhr
  10. Langel, Rheinkassel und Kasselberg, Veedelszoch, 14.30 Uhr
  11. Lövenich und Weiden, Veedelszoch, Aufstellung: Kölner Str., 14 Uhr
  12. Meschenich, Veedelszoch, Aufstellung: Alte Brühler Straße/Everhard-Stolz-Str., 14 Uhr
  13. Neubrück, Aufstellung: Europaring, Veedelszoch, 12 Uhr
  14. Niehl, Veedelszoch, Aufstellung: Nesselrodestr., 13.30 Uhr
  15. Ostheim, Veedelszoch, Aufstellung: Marktplatz Rösrather Straße/Ludwig-Ronig-Str., 14 Uhr
  16. Poll, Veedelszoch, Aufstellung: Am Grauen Stein, 10 Uhr
  17. Porz, Veedelszoch, Hauptstr., 11:30 Uhr
  18. Porz-Langel, Veedelszoch, 16.15 Uhr, Aufstellung: Hintergasse, Lülsdorfer Str.
  19. Rodenkirchen, Veedelszoch, 14 Uhr
  20. Stammheim, Veedelszoch, Aufstellung: Elias-Gut-Str., 14 Uhr
  21. Sürth, Veedelszoch, Aufstellung: Linde-Parkplatz, 11.11 Uhr
  22. Vingst, Veedelszoch, Aufstellung: Marktplatz, 10.30 Uhr
  23. Widdersdorf, Veedelszoch, Aufstellung: Hauptstr., 14 Uhr
  24. Worringen Kinderkarnevalsumzug, Veedelszoch, Aufstellung: An den Kaulen (Grundschulen), 14 Uhr

Rosenmontag 2027 – 8. Februar 2027

  1. Rosenmontagszug 2025 mit allen Infos zum Zugweg, ab 10 Uhr
  2. Godorf, Veedelszoch, Aufstellung: Buchfinkenstr./Ecke Amselweg, 11.30 Uhr
  3. Rondorf und Hochkirchen, Veedelszoch, 14.30 Uhr
  4. Worringen, Veedelszoch, Aufstellung: Schmaler Wall / Hackenbroicher Str., 10 Uhr

Karnevalsdienstag 2027 – 9. Februar 2027

  1. Dellbrück, Veedelszoch, Aufstellung: Ecke Dellbrücker Mauspfad, ab 11 Uhr
  2. Deutz, Veedelszoch, Aufstellung: Alter Mühlenweg, ab 14 Uhr
  3. Ehrenfeld, Veedelszoch, Aufstellung: Lenauplatz, ab 13.45 Uhr
  4. Junkersdorf, Veedelszoch, Aufstellung: Alfons-Nowak-Straße, ab 14 Uhr
  5. Kalk/Humboldt-Gremberg, Veedelszoch, Aufstellung: Eythstraße, ab 13.30 Uhr
  6. Longerich, Veedelszoch, Aufstellung: Contzenstraße, 13 Uhr
  7. Mülheim, Veedelszoch, Aufstellung: Tiefentalstraße/Hacketäuerstraße, ab 14.15 Uhr
  8. Nippes und Weidenpesch, Veedelszoch, Aufstellung: Rennbahnstraße, ab 13.11 Uhr
  9. Pesch, Veedelszoch, Austellung: Jakobusstraße / Hubertusstraße, ab 14.11 Uhr
  10. Porz-Zündorf, Lichterzug mit Nubbelverbrennung, Aufstellung: Marktplatz an der Groov, ab 17.30 Uhr
  11. Südstadt, Veedelszoch, Aufstellung: Wormser Straße, ab 13 Uhr
  12. Sülz, Veedelszoch, Aufstellung: Auerbachplatz, ab 13 Uhr
  13. Zollstock, Veedelszoch, abgesagt, mehr dazu erfahren Sie in unserem Artikel oder in unserem Kommentar

Aschermittwoch 2027 – 10. Februar 2027

„Am Aschermittwoch ist alles vorbei“ ist eines der bekanntesten Karnevalslieder von Jupp Schmitz. Es wurde 1953 veröffentlicht und ist seitdem aus dem deutschen Karneval nicht mehr wegzudenken. Der Text stammt von Hans Jonen, die Melodie von Jupp Schmitz. Das Lied thematisiert das Ende der Karnevalszeit am Aschermittwoch und die damit verbundene Rückkehr zur Normalität. (jag)