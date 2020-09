Streams aus dem Rathaus: Wir erklären, was der Ausgang der Stichwahl bedeutet

Köln -

Zwei Wochen ist es her, dass Köln zuletzt gewählt hat. An diesem Sonntag müssen die Bürger noch einmal ihr Kreuzchen machen: Die Stichwahl entscheidet darüber, wer künftig das höchste Amt der Stadt bekleiden wird. Bleibt Henriette Reker Oberbürgermeisterin (parteilos) oder wird sie von Andreas Kossiski (SPD) abgelöst?

Wir berichten am Abend der Stichwahl immer wieder live aus dem Kölner Rathaus, ordnen die Wahl ein und sprechen mit den beiden Kandidaten für das Oberbürgermeisteramt.

Was bedeutet der Ausgang der Stichwahl für die politische Zukunft der Stadt?

Christian Hümmeler, Leiter der Kölner Lokalredaktion des „Kölner Stadt-Anzeiger“, spricht mit Sarah Brasack, leitende Redakteurin des „Kölner Stadt-Anzeiger“, über den Ausgang der Stichwahl, die politische Zukunft von Köln und die Suche nach einem neuen Stadtdirektor.

Andreas Kossiski im Interview zur Stichwahl in Köln

Das sagt Henriette Reker über die OB-Stichwahl

Sarah Brasack, leitende Redakteurin des „Kölner Stadt-Anzeiger“ im Gespräch mit der Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker Uwe Weiser Foto:

Wie waren die beiden Wochen vor der Stichwahl?

Tim Attenberger, stellvertretender Leiter der Kölner Lokalredaktion des „Kölner Stadt-Anzeiger“, ordnet ein, was in den vergangenen zwei Wochen geschehen ist, und warum der oder die neue OB im Stadtrat das Zünglein an der Waage wird.

Hier finden Sie alle weiteren Artikel rund um die Stich- und Kommunalwahl in Köln. (red)