Oberbergischer Kreis – Der Oberbergische Kreis entspricht bei der Bundestagswahl am 26. September 2021 dem Wahlkreis 99.

Ergebnisse der Wahl

Hier finden Sie alle Ergebnisse des Bundestagswahl im Wahlbezirk 99.

Weitere Infos zur Bundestagswahl in Ihrer Gemeinde finden Sie unter diesen Links:

Wen kann ich im Oberbergischen Kreis direkt wählen?

Im „Wahlkreis 99 – Oberbergischer Kreis“ treten diese neun Personen als Direktkandidatinnen und -kandidaten an:

Dr. Brodesser

Engelmeie

von Polheim

Rummler

Grützmacher

Agu

Wüster

Abstoß

Pavlidis

Wer die meisten Erststimmen der Wähler erhält, wird den Wahlkreis im Bundestag vertreten.

Welche Partei kann ich im Oberbergischen Kreis wählen?

Mit der Zweistimme wählen sie eine Partei und bestimmen damit deren Bedeutung im Bundestag mit. 27 verschiedene Parteien stehen zur Wahl.

Wie kann ich im Oberbergischen Kreis wählen?

Sie dürfen wählen, wenn sie am Wahltag 18 Jahre alt sind, Deutsche oder Deutscher sind und mindestens seit dem 26. Juni in Deutschland wohnen oder sich sonst gewöhnlich im Wahlgebiet aufhalten.

Per Post erhalten Sie eine Wahlbenachrichtigung und Briefwahlunterlagen, um an der Wahl teilnehmen zu können. Sie können per Briefwahl oder in einem Wahllokal abstimmen. Briefwahl können Sie bis zum 24. September 2021 um 18 Uhr beantragen.

Auch wenn Sie keine Unterlagen erhalten sollten, können Sie in jedem Fall an der Wahl teilnehmen, wenn sie die Teilnahmevoraussetzungen erfüllen.

Mit der Wahlbenachrichtigung können Sie in jedem Wahllokal in Ihrer Gemeinde abstimmen – nicht nur in dem Wahllokal, dass in den zugesandten Unterlagen genannt ist.