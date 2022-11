Unfall Bergisch Gladbacherin fährt in Gedanken bei Rot los

Bergisch Gladbach – Leichte Verletzungen hat am Dienstag eine 59-jährige Rösratherin erlitten, weil eine 54-jährige Bergisch Gladbacherin offenbar ganz in Gedanken bei Rot auf eine Kreuzung fuhr und dort einen Unfall verursacht.

Wie die Polizei weiter mitteilt, hatte die 54-Jährige um kurz nach 16 Uhr mit ihrem Wagen auf der Saaler Straße in Bensberg vor der Rot zeigenden Ampel an der Kreuzung mit der Gladbacher Straße gewartet. Nach eigenen Angaben sei sie derart in Gedanken gewesen, dass sie plötzlich los gefahren sei, obwohl die Ampel noch kein Grün für sie zeigte, so die Polizei.

Kollision mit anderem Fahrzeug in der Kreuzung

Auf der Kreuzung kollidierte der Ford der 54-Jährigen mit dem von links kommenden BMW eines 60-jährigen Rösrathers. Durch die Kollision wurde die 59-jährige Ehefrau des Rösrathers verletzt, die als Beifahrerin im BMW saß.

Sie benötigte jedoch laut Polizei keinen Rettungswagen. Die Polizei schätzt den Sachschaden an den Fahrzeugen auf circa 7500 Euro. (wg)