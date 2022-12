FDP Rhein-Sieg Nicole Westig bleibt Vorsitzende der Freien Demokraten

Rhein-Sieg-Kreis – Nicole Westig bleibt Vorsitzende der FDP Rhein-Sieg. Die Bad Honnefer Bundestagsabgeordnete wurde am Samstag beim FDP-Kreisparteitag in Niederkassel in ihrem Amt bestätigt. Westig stellte sich ohne Gegenkandidat dem Votum der 96 Delegierten. Für die 54-Jährige stimmten 84 Delegierte, fünf votierten gegen sie. Ebenfalls im Amt bestätigt wurden Westigs Stellvertreter Jörn Freynick aus Bornheim und Jana Rentzsch aus Rheinbach.

Wahlergebnis halbiert

Der Parteitag der Liberalen an Rhein und Sieg stand ganz im Zeichen der Niederlage der FDP bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen. Auch im Kreisgebiet hatten die Liberalen bei der Abstimmung am 15. Mai heftige Stimmverluste hinnehmen müssen.

Waren sie bei der Bundestagswahl im September vergangenen Jahres kreisweit noch auf einen Stimmanteil von 12,9 Prozent gekommen, so ging er bei der Landtagswahl auf 6,4 Prozent zurück. In der Folge verpasste Jörn Freynick den Wiedereinzug in das Landesparlament, in dem die FDP Rhein-Sieg künftig durch den scheidenden NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart vertreten ist.

Die wiedergewählte Kreisvorsitzende kündigte an, bei der vom Landesvorsitzenden Joachim Stamp angekündigten Aufarbeitung des Wahldebakels aktiv mitarbeiten zu wollen. „Eine Lehre aus dem Wahlergebnis ist für mich, dass wir als FDP offensichtlich empathischer werden müssen“, sagte Westig. Zudem müsse es der Partei besser gelingen, den Wählerinnen und Wählern ihre politischen Positionen zu vermitteln.

„Um die Zukunft der FDP Rhein-Sieg ist mir trotzdem nicht bang“, sagte Westig. Optimistisch stimme nicht zuletzt die Mitgliederentwicklung der Liberalen in der Region. Verzeichnete der Kreisverband 2020 noch knapp 800 Mitglieder, so nähere man sich mit aktuell 931 Mitgliedern inzwischen der 1000er-Marke. Auch die Zahl junger Neumitglieder stimme sie zuversichtlich, sagte die alte und neue FDP-Kreisvorsitzende.