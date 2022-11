Rhein-Sieg-Kreis – Erstmals wird Siegburg von einem sozialdemokratischen Politiker regiert. Die Stichwahl um das Amt des Bürgermeisters gewann Stefan Rosemann (SPD) mit 57,5 Prozent der Stimmen gegen die CDU-Kandidatin Ulla Thiel, die überraschend nur auf 42,5 Prozent kam. Noch größer war die Wahlniederlage im über Jahrzehnte christdemokratisch geführten Hennef: Mario Dahm (SPD) holte 58,7 Prozent, in absoluten Zahlen etwa 2000 Stimmen mehr als im Wahlgang vor zwei Wochen – und stellt so mit erst 31 Jahren den aktuell jüngsten Bürgermeister im Rhein-Sieg-Kreis. Für Klaus Pipke (CDU), Bürgermeister seit 2004, war es mit nur 41,3 Prozent eine herbe Niederlage.



Deutlich auch das Wahlergebnis in Lohmar, wo Claudia Wieja (Grüne) mit 53,3 Prozent vor Tim Salgert (CDU) mit 46,7 Prozent gewann. In Eitorf holte Rainer Viehof (parteilos) 61,1 Prozent, die SPD-Kandidatin Sara Zorlu nur 38,9 Prozent. Äußerst knapp hingegen das Ergebnis in Troisdorf. Dort wurde Alexander Biber (CDU) mit 51,2 Prozent zum neuen Bürgermeister der größten Stadt im Kreis gewählt, Herausforderer Frank Goossens (SPD) kam auf 48,9 Prozent.



Im Kreis Euskirchen ging die Landratswahl überraschend deutlich aus: Der SPD-Kandidat Markus Ramers holte 60,4 Prozent der Stimmen, sein Konkurrent Johannes Winckler konnte lediglich 39,6 Prozent von sich überzeugen.



Das könnte Sie auch interessieren:

Bonn Anzeige Katja Dörner wird neue, grüne Oberbürgermeisterin

Stichwahl Anzeige Alexander Biber wird neuer Bürgermeister in Troisdorf von Peter Freitag

Siegburg Anzeige Stefan Rosemann wird der erste SPD-Bürgermeister der Stadt von Andreas Helfer

Stichwahl Anzeige Rainer Viehof wird neuer Bürgermeister von Eitorf von Sandra Ebert

Stichwahl Anzeige Grüne Claudia Wieja wird Bürgermeisterin in Lohmar

Stichwahl in Hennef Anzeige Mario Dahm ist der jüngste Bürgermeister im Rhein-Sieg-Kreis von Klaus Heuschötter

Wahl in Hennef Anzeige CDU-Parteichef kann sich Bündnis mit Grünen vorstellen von Ralf Rohrmoser-von Glasow , Klaus Heuschötter

Stichwahlen in der Region Anzeige Grünen-Chefin Baerbock nennt Partei-Erfolg „historisch“

Wahlbriefe in einer Kiste gefunden Anzeige Die 31 Stimmen hätten Ergebnis wohl nicht verändert von Stephan Propach

Wahl in Eitorf Anzeige CDU und SPD buhlen um die Unterstützung der „Kleinen“ von Sandra Ebert

Wahl in Niederkassel Anzeige Verschiedene Mehrheitskonstellationen im Stadtrat möglich von Peter Freitag

Wahl in Windeck Anzeige Grüne verdoppeln ihre Sitzzahl – Verhaltene Freude bei der CDU von Harald Röhrig

Bürgermeisterwahl Much Anzeige Amtsinhaber Büscher gewinnt souverän mit mehr als 60 Prozent

Kommunalwahl Anzeige Max Leitterstorf wird Bürgermeister von Sankt Augustin

Wahl in Sankt Augustin Anzeige CDU-Bürgermeister steht selbstbewusstem Rat gegenüber von Stefan Villinger

Bürgermeisterwahl Siegburg Anzeige Verluste für CDU, SPD feiert – Stichwahl am 27. September von Andreas Helfer

Niederkassel Anzeige Souveräner Erfolg von Vehreschild bei Bürgermeisterwahl

Bürgermeisterwahl Neunkirchen-Seelscheid Anzeige Sander gewinnt mit 29 Stimmen Vorsprung von Quentin Bröhl

In Bonn ist die Grünen-Kandidatin Katja Dörner neue Oberbürgermeisterin. Bei der Stichwahl setzte sie sich mit 56,3 Prozent gegen den bisherigen Amtsinhaber Ashok-Alexander Sridharan (CDU) durch, der auf 43,7 Prozent kam. Auch in Düsseldorf kam es zum Machtwechsel an der Spitze des Rathauses: CDU-Herausforderer Stephan Keller, derzeit Stadtdirektor in Köln, hat SPD-Amtsinhaber Thomas Geisel in der Stichwahl besiegt und kam dabei auf 56 Prozent der Stimmen.



In Leverkusen bleibt OB Uwe Richrath auch in den kommenden Jahren Stadtoberhaupt. Mit 70 Prozent der Stimmen ließ er seinem Konkurrenten Frank Schönberger (CDU) keine Chance. (gvn)

So hat der Rhein-Sieg-Kreis am 13. September abgestimmt

Am 13. September hat in Nordrhein-Westfalen die Kommunalwahl 2020 stattgefunden. Siegburg, Lohmar, Hennef, Eitorf, Troisdorf, Wachtberg, Rheinbach, Bornheim und Bonn ermitteln am 27. September in Stichwahlen ihre neuen Bürgermeister oder Bürgermeisterinnen. In diesem Artikel zur Übersicht finden Sie alle wichtigen Informationen und Ergebnisse zu den Stichwahlen im Rhein-Sieg-Kreis. Dieser Artikel wird fortlaufend ergänzt.

Die schwarz-grüne Koalition im Kreistag des Rhein-Sieg-Kreises geht gestärkt aus der Kommunalwahl hervor. Beide kommen – Stand Sonntagabend 22.15 Uhr – zusammen auf mehr als 60 Prozent der Stimmen. Die Grünen dürften allerdings in der seit mehr als 20 Jahre bestehenden Koalition künftig eine deutlich gewichtigere Rolle spielen, denn die Partei verbesserte ihren Stimmenanteil um rund zehn Prozentpunkte und löste die SPD als zweistärkste Kraft im Kreistag ab. Die CDU büßte Stimmen ein, bleibt aber klar die bestimmende politische Kraft in der Region.

Souveräner Sieg

Bei der Wahl des Landrats konnte sich CDU-Amtsinhaber Sebastian Schuster klar behaupten. Er landete bei rund 53 Prozent – ein Ergebnis, das ihm den Gang in die Stichwahl diesmal erspart. SPD-Bewerber Denis Waldästl landete abgeschlagen bei rund 29 Prozent.

Die Grünen sind erstmals stärkste Partei in Bonn, holten bei den Stadtratswahlen 16 Wahlbezirke direkt. Ob sie auch mit Katja Dörner (44) die neue Oberbürgermeisterin stellen werden, wird in einer Stichwahl entschieden. Die Fraktionsvize von Bündnis 90/Die Grünen im Bundestag kam auf 27,59 Prozent, Amtsinhaber Ashok Sridharan (CDU, 54) auf 34,46 Prozent.

Stichwahlen in anderen Kreisen

In den umliegenden Landkreisen gingen insbesondere die Grünen als Sieger hervor. In sämtlichen Kreistagswahlen verbuchten sie teils satte Zugewinne, im Rheinisch-Bergischen Kreis gar im zweistelligen Bereich. Dort sind sie fortan hinter der CDU und vor der SPD zweitstärkste Kraft.



Trotz zumeist leichter Verluste blieb die CDU in den Kreistagen im Rheinisch-Bergischen, Rhein-Erft und Oberbergischen Kreis sowie im Kreis Euskirchen stärkste Kraft. Im Rhein-Erft-Kreis und im Kreis Euskirchen kommt es am 27. September zur Stichwahl zwischen den Bewerbern der CDU und der SPD. In Euskirchen kristallisierte sich im ersten Wahlgang kein Favorit heraus.



Bonn Anzeige Katja Dörner wird neue, grüne Oberbürgermeisterin

Markus Ramers (SPD) und Johannes Winckler (CDU) liegen keine drei Prozentpunkte auseinander. 26 Jahre war Günter Rosenke, vormals CDU, zuletzt parteilos, Landrat gewesen, aber nicht mehr angetreten. Auch der Rhein-Erft-Kreis bekommt einen neuen Landrat. Nach dem Rückzug von Michael Kreuzberg (CDU) bleibt allerdings offen, ob das Kreishaus in Bergheim weiter in CDU-Hand bleibt. Frank Rock (CDU, 50) verfehlte die absolute Mehrheit knapp und muss mit SPD-Kandidat Dierck Timm (53) in die Stichwahl.

Auch in Leverkusen wird es in vierzehn Tagen zu einer Stichwahl kommen. Der amtierende Oberbürgermeister Uwe Richrath (SPD) konnte seinen ärgsten Kontrahenten Frank Schönberger (CDU) zwar um mehr als 20 Prozentpunkte distanzieren, verfehlte aber trotzdem die notwendige absolute Mehrheit.

Stichwahl in Siegburg

In Siegburg muss die Stichwahl entscheiden, ob mit Ulla Thiel (CDU, 44) erstmals eine Frau Rathauschefin wird. Gute Chancen rechnet sich auch Herausforderer Stefan Rosemann (SPD, 49) aus. In der knapp 11 000 Seelen-Gemeinde Ruppichteroth (Rhein-Sieg-Kreis) stand der Bürgermeister schon vor der Wahl fest. Der parteilose Mario Loskill (48) hatte wie schon 2014 keinen Gegenkandidaten und erhielt 87,23 Prozent der Stimmen. Es ist seine dritte Amtszeit.

Das könnte Sie auch interessieren:

Bonn Anzeige Katja Dörner wird neue, grüne Oberbürgermeisterin

Stichwahl Anzeige Alexander Biber wird neuer Bürgermeister in Troisdorf von Peter Freitag

Siegburg Anzeige Stefan Rosemann wird der erste SPD-Bürgermeister der Stadt von Andreas Helfer

Stichwahl Anzeige Rainer Viehof wird neuer Bürgermeister von Eitorf von Sandra Ebert

Stichwahl Anzeige Grüne Claudia Wieja wird Bürgermeisterin in Lohmar

Stichwahl in Hennef Anzeige Mario Dahm ist der jüngste Bürgermeister im Rhein-Sieg-Kreis von Klaus Heuschötter

Wahl in Hennef Anzeige CDU-Parteichef kann sich Bündnis mit Grünen vorstellen von Ralf Rohrmoser-von Glasow , Klaus Heuschötter

Stichwahlen in der Region Anzeige Grünen-Chefin Baerbock nennt Partei-Erfolg „historisch“

Wahlbriefe in einer Kiste gefunden Anzeige Die 31 Stimmen hätten Ergebnis wohl nicht verändert von Stephan Propach

Wahl in Eitorf Anzeige CDU und SPD buhlen um die Unterstützung der „Kleinen“ von Sandra Ebert

Wahl in Niederkassel Anzeige Verschiedene Mehrheitskonstellationen im Stadtrat möglich von Peter Freitag

Wahl in Windeck Anzeige Grüne verdoppeln ihre Sitzzahl – Verhaltene Freude bei der CDU von Harald Röhrig

Bürgermeisterwahl Much Anzeige Amtsinhaber Büscher gewinnt souverän mit mehr als 60 Prozent

Kommunalwahl Anzeige Max Leitterstorf wird Bürgermeister von Sankt Augustin

Wahl in Sankt Augustin Anzeige CDU-Bürgermeister steht selbstbewusstem Rat gegenüber von Stefan Villinger

Bürgermeisterwahl Siegburg Anzeige Verluste für CDU, SPD feiert – Stichwahl am 27. September von Andreas Helfer

Niederkassel Anzeige Souveräner Erfolg von Vehreschild bei Bürgermeisterwahl

Bürgermeisterwahl Neunkirchen-Seelscheid Anzeige Sander gewinnt mit 29 Stimmen Vorsprung von Quentin Bröhl

Die Ergebnisse der Kommunalwahl werden Sie am Wahltag und den darauffolgenden Tagen auf der Homepage dieser Zeitung finden. (red)