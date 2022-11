Rhein-Sieg-Kreis – Natürlich war die Corona-Pandemie das alles beherrschende Thema 2020 auch im Rhein-Sieg-Kreis. Doch es passierte tatsächlich noch viel mehr, was Schlagzeilen machte - sowohl im Kreis als auch in den Kommunen.



Rhein-Sieg-Kreis



Der Kreis ist endgültig als Aktionär beim umstrittenen Energieversorger RWE ausgestiegen. In den vergangenen Monaten verkaufte Kämmerin Svenja Udelhoven schrittweise die 1,4 Millionen Aktien, die der Rhein-Sieg-Kreis einst besaß. Udelhoven ist seit diesem Jahr nicht nur für die Finanzen des Kreises zu ständig. Als Nachfolgerin von Annerose Heinze wurde sie auch zur Kreisdirektorin gewählt.

Siegburg

Ein grüner Trost in einem schwierigen Jahr war der Michaelsberg: Wege und Grünflächen bekamen ein gepflegtes Äußeres, sogar einen Fitness-Parcours. Fast fertiggestellt wurde die Erweiterung der Rhein-Sieg-Halle. Künftige Großbaustellen werden Stadtverwaltung und Rat mit seiner neuen rot-gelb-grünen Mehrheit 2021 weiterhin beschäftigen, vor allem die Sanierung von Rathaus und Schulzentrum Neuenhof.

Troisdorf

Ein Feuer am 18. Januar im Freizeitbad Aggua stoppte den Badebetrieb bis heute fast völlig. Der Brand selbst war schnell gelöscht, doch hatte sich Wasser auf die Technik im Keller ergossen, ein teilweise salzsäurehaltiger und als krebserregend eingestufter Rauch war in alle Räume gezogen. Nur im Lehrschwimmbecken hat es wieder Betrieb gegeben, die für November geplante Eröffnung durchkreuzte der Lockdown.

Lohmar

Die Baugebiete Donrath und Birk sind auf den Weg gebracht, am Breiter Weg war Spatenstich. Holper-Radwege wurden saniert, Busverbindungen gestärkt, es gibt ein Jobticket für Rathausbedienstete. Ehrenamt ganz groß: Tausende Bäume pflanzte der Heimat- und Geschichtsverein mit Helfern. Ein Wirt kochte für Bedürftige. Und der Weihnachtsbus brachte Hunderte Geschenk-Pakete zu den Pflegekräften.

Hennef

Das größte Bauvorhaben des Kreises ist bald geschafft. Die Rundum-Sanierung des Carl-Reuther-Berufskollegs ist weitgehend erledigt – Kostenpunkt: rund 76 Millionen Euro. Ende August ziehen Polizei und Ordnungsdienst in das neue Gebäude am Bahnhof, Innenminister Herbert Reul kommt zur Übergabe. Der Horstmannsteg wird eröffnet, und die Sperrung der Schlossstraße sorgt für Ärger bei den Bürgern.



Niederkassel



Die Chemikalie Ethylenoxid ist seit Jahresbeginn vielen Niederkasselern ein Begriff. Auf dem Evonik-Areal soll die hochexplosive Substanz schon bald hergestellt werden. Dagegen regt sich Widerstand. Keine Proteste gab es gegen den Weiterbau der Ortsumgehung, der Anfang Dezember – nach 15 Jahren – begann. Im Stadtrat brachte das Jahr neue politische Konstellationen. CDU und Grüne wollen künftig kooperieren.

Sankt Augustin

Ein heißer Sommer – und wegen technischer Probleme war das Freibad geschlossen. Wer wegen Corona lieber im Land bleiben wollte, konnte sich nicht abkühlen. Mit neuen Bauprojekten wurde Wohnraum geschaffen. Für die Asklepios-Kinderklinik gibt es wieder eine Perspektive, nachdem die Herzspezialisten das Krankenhaus verlassen haben. Der Kreis hat dort zudem sein erstes Impfzentrum eingerichtet.



Eitorf



Weil die Kirmes coronabedingt abgesagt wurde, organisierten Aktivkreis und Heimatverein Riesenrad und Kinderkarussell für den Marktplatz. Doch es gab auch weniger schöne Anlässe, am Rad zu drehen: die Herabstufung des IHK und den drohenden Verlust von Fördergeld ebenso wie die Außerdienststellung der Kirche St. Josef in Harmonie. Ob und wann die Profanierung droht, blieb 2020 ungeklärt.

Neunkirchen-Seelscheid

Es wird zwar noch gut ein Jahr dauern, bis die 36 Mitarbeiter des gemeinsamen kommunalen Unternehmens an ihren neuen Standort wechseln können. Doch mit dem Spatenstich für den neuen Bauhof der Gemeinden Neunkirchen-Seelscheid und Much haben im Gewerbegebiet in Nackhausen endlich die Arbeiten begonnen. Bald steht mit dem Selbstlernzentrum ein weiteres Bauprojekt an.

Much

Umstritten war die Umgestaltung des Kirchplatzes. Eine Bürgerinitiative wurde aktiv. Am Ende wurde ein Kompromissvorschlag nach Düsseldorf geschickt. Als neue Attraktion beherbergt das Bauern- und Technikmuseum in Berzbach die Oberbergische Postkutsche. Als Angriff auf das Ehrenamt könnte die Brandstiftung am überdimensionalen Heufresser verstanden werden. Nur das Gerippe der Symbolfigur blieb übrig.

Ruppichteroth

Das wichtigste politische Ereignis fiel in den Dezember: Einstimmig beschloss der Gemeinderat in seiner letzten Sitzung den 2,7 Millionen Euro teuren Ausbau der Hauptstraße in Winterscheid. „Ein Meilenstein“, sagte Bürgermeister Mario Loskill, der sich außerdem über eine gelungene Premiere freute: Wegen Corona gab es erstmals eine digitale Bürgerbeteiligung, die hervorragend angenommen wurde.

Windeck

Die Hobbybühne Hurst setzt ein Zeichen der Hoffnung und baut ein Dorfhaus. Im April sagte das Land Fördergeld zu, im Dezember begann der Bau. Geld aus Berlin hat die Gemeinde für ihr Projekt „Neue Lebensräume auf Friedhöfen“ bekommen. Fertig ist das Denkmal für den Bombenangriff auf Rosbach 1945. Die Grünen wurden 40 Jahre alt.