Sankt Augustin – Fast 10.000 Unterschriften hat die Online-Petition „#Kinderklinikretter“ bislang bekommen. „Ein großartiger Erfolg, der zeigt wie viele Menschen zur Kinderklinik Sankt Augustin stehen“, so die beiden Initiatoren Oliver Schmidt und Denis Waldästl, die auch für die SPD für den NRW-Landtag kandieren.

Klinikchef Professor Gerd Horneff, Oliver Schmidt, Thomas Kutschaty, Denis Waldästl (hinten), Pflegedienstleiterin Claudia Kirschbaum und Klinik-Geschäftsführerin Stefanie Wied (von links). Copyright: Stefan Villinger

Dem breiten öffentlichen Druck sei es nun auch zu verdanken, dass ein Etappenziel erreicht werden konnte, in dem das formelle Verfahren zur Ablehnung des Schließungsantrages jetzt endlich laufe.

Ungeklärt sei weiterhin die Frage der dauerhaften Finanzierung des Kinderklinikstandortes Sankt Augustin, so die Initiatoren. „Wir werden in der ersten Maiwoche die Unterschriften an NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann übersenden.“ Der Investitionsstau in der Kinderklinik Sankt Augustin müsse dringend behoben und das Haus dauerhaft auskömmlich finanziert werden.

Besonders erfreut sind die beiden Initiatoren auch über prominente Unterstützer der Online Petition wie Sportler und Musiker Joey Kelly sowie Meteorologe Sven Plöger. Die Online-Petition kann weiterhin unterschrieben werden.