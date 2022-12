14 Orte zum Essen im Freien Das sind die schönsten, lauschigen Plätze in Köln 2021

Köln – Versteckte Gärten, hübsche Hinterhöfe, Stühle und Tische umrankt von grünen Pflanzen: Zahlreiche Restaurants in Köln bieten tolle Plätze zum Draußensitzen. Sogar mitten in der Innenstadt tut sich an überraschend vielen Orten eine grüne Idylle auf. Unsere Autorin hat sich diesen Sommer erneut auf die Suche nach lauschigen Plätzen begeben und dabei wieder einige entzückende Oasen in der Stadt gefunden. Diese stellen wir ausführlich und Teil für Teil in unserer neuen Sommerserie 2021 vor. Die bereits veröffentlichten Teile finden Sie hier noch einmal gesammelt.

Lauschige Plätze in Köln:

Hyatt Regency

Blick durchs Grün auf den Außenbereich der Hotelbar mit Domblick. Copyright: Michael Bause

Mit drei Terrassen schmückt sich das Hyatt Regency in Deutz. Die Aussicht hier ist phänomenal. Zu Essen gibt es Fingerfood, Italienisches oder Sandwiches und Burger.

Hyatt Regency, Kennedy-Ufer 2a, 50679 Köln, www.hyatt.com

Grubers

Viele Sitzmöglichkeiten im Grünen. Copyright: Susanne Hengesbach

Wunderschöne Rosen, prächtiges Grün und alte Linden machen Grubers Terrasse schön lauschig. Auf den Tisch kommen Gerichte aus der Küche Österreichs.

Gruber's Restaurant, Clever Straße 32, 50668 Köln. Telefon: 0221-7202670, grubersrestaurant.de



Gasthaus Wagenhalle

Mit zahlreichen Pflanzen im Hof ist die Wagenhalle eines der grünsten Restaurants in Köln. Die Küche ist neu ausgerichtet und auch sonst gibt es viele neue Ideen.

Gasthaus Wagenhalle, Vondelstraße 4 bis 8, 50677 Köln, www.wagenhalle.de

„Pane & Cioccolata“



Die Terrasse vom „Pane & Cioccolata" Copyright: Susanne Hengesbach

Die Pizzeria ist ein echter Familienbetrieb und auf der Terrasse genießen Gäste mehr Sonne als an den meisten anderen Orten in Neuehrenfeld.

Pizzeria „Pane & Cioccolata“, Jessestraße 2, Neuehrenfeld. Telefon: 0221 558996, www.paneecioccolata.de

Claudios Ristorante

Der Garten von Claudios Ristorante Copyright: Susanne Hengesbach

Claudio betreibt sein Ristorante mit Herzblut. Auch die Kanzlerin aß schon hier. Manche Gerichte dürfen nicht ausgetauscht werden, da sie den Gästen heilig sind.

Claudios Ristorante, Kirchweg 3, 50858 Köln, 0221-483040, www.claudio-ristorante.de

Terrasse des Lindner Hotels

Die Dachterrasse wird als Event-Location genutzt Copyright: Susanne Hengesbach

Eine der aussichtsreichsten Terrassen Kölns kann man leider nur als Event-Location buchen – der Blick über Köln ist dafür umso fantastischer.

Terrasse des Lindner Hotels, Magnusstraße 20, Köln-Innenstadt, www.lindner.de/koeln-hotel-city-plaza/ankommen.html

Il Pazzo

Der Wintergarten des Lokals „Il Pazzo" Copyright: Susanne Hengesbach

In diesem bereits seit 30 Jahren bestehenden Lokal kann man – im Restaurant sitzend – die Wolken am Himmel ziehen sehen und auf andere Dachterrassen schauen.

Il Pazzo, Mittelstraße 20, Köln-Rodenkirchen, www.ilpazzo.de

Restaurant Heising & Adelmann

Berankte Wände und hübsche Möbel auf der Terrasse mitten in der Stadt. Copyright: Csaba Peter Rakoczy

Unweit des Friesenplatzes lädt der Innenhof-Sommergarten des Heising & Adelmann Gesellschaften zum Feiern und Gäste zum Verweilen ein.

Restaurant Heising & Adelmann, Friesenstraße 58-60, 50670 Köln, www.heising-und-adelmann.de

Brauereischänke Lommerzheim

Die Hofterrasse der Kultgaststätte Lommerzheim Copyright: Susanne Hengesbach

Das Lommerzheim muss man den Kölner nicht erklären – hier gibt es klassische Brauhausküche und Päffgenkölsch, gerne genossen im Hofbiergarten mit den schmiedeisernen Laternen.

Brauereischänke Lommerzheim, Siegesstraße 18, Köln-Deutz,

www.lommerzheim.koeln.de

Trattoria Salento

Grüner Sichtschutz zur Straße und charmanter Eingangsbereich im Salento. Copyright: Alexander Roll

Dass das Salento in Neuehrenfeld mit einer umrankten Terrasse besticht, weiß wohl auch Heidi Klum.

Schadowstraße 55, 50823 Köln, www.salento-trattoria.de

Impact Café

Der Innenhof des Cafés Impact Copyright: Susanne Hengesbach

Das Impact Café in der ehemaligen Malve hat ein begrüntes Dach im Innenhof, das für Auftritte benutzt werden kann.

Luxemburger Str. 190, 50937 Köln, plastic2beans.com/pages/impact-cafe

Makiman

Nicht so leicht zu finden ist das Makiman in Zollstock Copyright: Laura Klemens

Auf der Terrasse des recht neuen Restaurants Makiman in Zollstock bekommt man nicht nur leckeres Sushi.

Zollstockgürtel 65, 50969 Köln, makiman.de

Station Hostel

Der Biergarten im Innenhof mit kleinem Pool und Motoryacht Copyright: Susanne Hengesbach

Ganz in der Nähe vom Hauptbahnhof bietet das Station Hostel eine versteckte Terrasse mit kleinem Pool.

Marzellenstraße 44-56, 50668 Köln, hostel-cologne.de

Biergarten Kletterrose

Der neue Betreiber für die vereinseigene Gastronomie Kletterrose der Kleingartenanlage in Sülz übernahm mitten in der Coronazeit.

Sülzer Aquarienweg 7, 50937 Köln, kletterrose-koeln.de/vereinshaus

