Köln/Düsseldorf/Berlin – Mit scharfen Worten hat sich Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker in der Coronakrise gegen eine vorzeitige Lockerung des Kontaktverbots ausgesprochen. Vorschläge, sich bei der Isolierung auf die Risikogruppe kranker und älterer Menschen zu beschränken, bezeichnete sie als „zynisch und falsch“.

Direkt morgens wissen, was in Köln passiert

Jetzt für „Stadt mit K“ anmelden!

Copyright: Matthias Heinekamp/Nikolas Janitzki/Tobias Hahn

Was bringt der Tag? Was kann ich in Köln unternehmen? Wo sollte ich essen gehen? Oder soll ich vielleicht doch lieber ein Rezept nachkochen? Wie ist die aktuelle Corona-Lage in der Stadt? Und welche Geschichten sollte ich auf keinen Fall verpassen?



All das liefern wir Ihnen in unserem Newsletter „Stadt mit K“ von Montag bis Freitag immer bis spätestens 7 Uhr bequem und kostenlos in ihr E-Mail-Postfach.



Als Newsletter-Abonnent erhalten Sie außerdem regelmäßig exklusive Informationen und können an interessanten Aktionen und Gewinnspielen teilnehmen.



Jetzt für „Stadt mit K“ anmelden und über Köln auf dem Laufenden bleiben!



Hier geht's zur Anmeldung.

Kein Politiker schränke „ohne gewissenhafteste Prüfung und im Bewusstsein der möglichen Konsequenzen Grundrechte ein“, schrieb Reker am ersten Tag nach ihrer eigenen häuslichen Quarantäne in einem Gastbeitrag für den „Kölner Stadt-Anzeiger“. „Der Zusammenhalt unserer Gesellschaft wird nicht durch die Entscheidungen gefährdet, die wir treffen müssen, um die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen – sondern durch diejenigen, die einer Rebellion der Jugend das Wort reden, weil sie vom Coronavirus nicht betroffen sei“, so Reker. Sie werde sich „entschieden gegen jede Form der Spaltung unserer Gesellschaft“ wenden.

Das könnte Sie auch interessieren:

Coronavirus in Köln Anzeige Wir haben nicht alle Zeit der Welt von Carsten Fiedler

Corona in Köln Anzeige Keine neuen Zahlen am Montag

Kölner Apotheker erzählt Anzeige „Vor zwei Wochen standen die Kunden in Dreier-Reihen“ von Ulrike Süsser

Düsseldorfs OB Thomas Geisel (SPD) hatte am Mittwoch einen Strategiewechsel in der Pandemie-Bekämpfung vorgeschlagen. Man solle nur „die Risikogruppe der Älteren isolieren“, um einen monatelangen Stillstand des wirtschaftlichen Lebens zu vermeiden.

Auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hält eine Lockerung der Kontaktsperren für verfrüht. „Noch ist das die Ruhe vor dem Sturm“, sagte Spahn in Berlin. „Keiner kann genau sagen, was in den nächsten Wochen kommt.“