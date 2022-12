Ehrung für Fluthelfer in Leichlingen Medaillen von Minister Reul für die Feuerwehr

Leichlingen – Als Zeichen der Anerkennung für ihren außerordentlichen Einsatz während der Flutkatastrophe in Leichlingen im Juli 2021 hat Innenminister Herbert Reul den Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr Leichlingen die Feuerwehr- und Katastrophenschutz-Einsatzmedaille des Landes NRW verliehen.

Die Ehrung wurde auch schon anderen Einsatzkräften im Land zuteil. Jetzt kam Reul in seiner Heimatstadt in die Mensa des Gymnasiums Am Hammer, um den Ehrenamtlern die Medaillen zu überreichen.

Dank auch von Landrat und Bürgermeister

Begleitet wurde er dabei von Landrat Stephan Santelmann, dem neuen Kreisbrandmeister Martin Müller-Saidowski und Leichlingens Bürgermeister Frank Steffes, die den Helfern ebenso für ihren strapaziösen Dienst an den Hochwasser-Tagen dankten.

„Sie waren vor Ort, als die Not am größten war, haben geschuftet, obwohl die Hände schmerzten und die Arme müde wurden. Für mich sind Sie nicht nur Helfer, sondern Helden“, sagte Innenminister Reul bei der Übergabe der eigens für diesen Anlass geschaffenen Auszeichnung.

Die altsilberne Medaille trägt auf der Vorderseite den Titel „Unwetterkatastrophe 2021“ sowie den Schriftzug „Dank den Helferinnen und Helfern“. Auf der Rückseite befindet sich das nordrhein-westfälische Landeswappen. Zusätzlich erhielten die Männer und Frauen eine Urkunde.

Bürgermeister Frank Steffes lobte die Feuerwehrleute so: „Unsere Gesellschaft kann nur gut funktionieren, wenn es Menschen gibt, die sich verantwortlich fühlen für das, was um sie herum passiert, die solidarisch denken und Gemeinsinn beweisen. Für Ihre selbstlose Einsatzbereitschaft, Ihr vorbildliches Pflichtbewusstsein und diesen ebenso verantwortungs- wie gefahrvollen Dienst an der Gemeinschaft danke ich Ihnen, auch im Namen von Rat, Verwaltung und all derer, die die Leistung Ihrer wirklich solidarischen Bürgerinitiative zu würdigen wissen.“