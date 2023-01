„Pietätlos und falsch” Serap Güler entschuldigt sich für Mallorca-Reise

Düsseldorf – Die damalige nordrhein-westfälische Staatssekretärin Serap Güler (CDU) hat sich bei Twitter für ihre Reise während der Flutkatastrophe nach Mallorca entschuldigt: „Pietätlos und falsch - leider trifft beides auf mein Verhalten im vergangenen Juli im Rahmen der Flutkatastrophe in NRW zu. Ich hätte eine private Wochenendreise nach Mallorca, die Wochen vorher gebucht war, in dieser Situation nicht antreten dürfen”, so Güler am Freitag.



Güler hatte zusammen mit Bauministerin Ina Scharrenbach (CDU) und Europaminister Stephan Holthoff-Pförtner (CDU) die damalige Umweltministerin Ursula Heinen-Esser (CDU) auf den Balearen besucht und dort den Geburtstag von Heinen-Essers Mann gefeiert. Nachdem der „Kölner Stadt-Anzeiger“ über die Feier berichtet hatte, war Heinen-Esser am Donnerstagabend, fünf Wochen vor der Landtagswahl, als Ministerin zurückgetreten.



„Meine fehlende Sensibilität, die den Eindruck erweckt hat, das Schicksal der von der Flut betroffenen Menschen interessiere mich nicht, war ein Fehler, für das ich mich aufrichtig entschuldige. Es tut mir leid“, schrieb Güler am Freitag bei Twitter.



Die CDU-Politikerin war während der Flutkatastrophe in NRW Staatssekretärin für Integration und sitzt inzwischen im Bundestag. (dpa)