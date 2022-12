Köln – Halbzeit im Kölner Straßenkarneval! Viele Jecken ließen sich am Wochenende auch von der russischen Invasion in der Ukraine nicht die Feierstimmung nehmen. Am Samstagabend jedenfalls bot die Kölner Innenstadt rund um die Ringe und die Zülpicher Straße bald wieder das gewohnte Karnevalsbild: Die Straßen waren voll und vor vielen Kneipen bildeten sich lange Schlangen.

Jecke mit Transparenten bei Funkenbiwak Copyright: Uwe Weiser

Funkenbiwak am Neumark lockte viele Jecken an

Das Funkenbiwak am Neumarkt fand wie geplant statt – auch wenn es Stimmen in der Politik gab, die das angesichts des russischen Überfalls auf die Ukraine eher ablehnten. Mehr als 4000 bunt kostümierte Jecke zeigten auf dem Neumarkt, dass man auch in schwierigen Zeiten Karneval feiern kann.

Friedensdemo statt Rosenmontagszug

Aufgrund der Entwicklung in der Ukraine hat das Festkomitee am Donnerstag kurzfristig den Rosenmontagszug abgesagt. Die Ticketpreise sollen laut einer Mail, die an die Käufer verschickt wurde, erstattet werden.

Statt des großen Umzugs wird in der Kölner Innenstadt eine Friedensdemonstration stattfinden. Der Zulauf könnte immens sein. Die Kölner Polizei rechnet mit „mehreren zehntausend Teilnehmern“.

Der große Umzug sollte wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr im RheinEnergie-Stadion über die Bühne gehen, weil er auf der Straße nicht erlaubt sei. Da man nicht auf die Präsentation der Persiflagewagen verzichten wolle, wollte man dies vor rund 8800 Menschen auf den Tribünen durchziehen. Die Nachfrage auf die Tickets war riesig. Nach nur fünf Minuten war das Kontingent vergriffen.

Wer sich die aufwendig gestalteten Umzugswagen trotzdem ansehen möchte, findet hier ein paar Fotos. Die Macher des Rosenmontagszugs haben den russischen Staatschef Wladimir Putin gleich mehrere Wagen gewidmet.

Ein Persiflagewagen für den Köln Rosenmontagszug mit dem Motiv „Putins Spielchen“. Copyright: dpa

Die Persiflagewagen sollten eigentlich nach der Durchfahrt des Innenraums der WM-Arena in die Stadt fahren und sich an zwölf Standorten entlang des „normalen“ Zugwegs jeweils paarweise aufstellen. Diese Standorte waren geplant.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt der externen Plattform Youtube, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich einfach mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte der externen Plattform Youtube angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Weiberfastnacht verlief ruhig

Für die Einsatzkräfte der Kölner Polizei ist die Weiberfastnacht insgesamt verhältnismäßig ruhig verlaufen. „Es gab deutlich weniger Karnevalseinsätze als in den Jahren vor Corona“, sagte ein Polizeisprecher am Freitagvormittag. Weitere Reaktionen zum Karnevalsauftakt haben wir hier gesammelt.

Fast das komplette Stadtgebiet war in der Hand der Karnevalisten. Einen ausführlichen Bericht über das bunte Treiben in der Domstadt finden Sie hier. Und wer die ausgelassenen Ereignisse, die am Ende des Tages von einem Unwetter ein abruptes Ende fanden, noch einmal chronologisch nachlesen möchte, kommt im Jecken-Liveticker auf seine Kosten.

Weiberfastnacht 2022: Ausgelassen und betrübt zugleich. Copyright: Uwe Weiser

Eine ausführliche Reportage wie sich Weiberfastnacht im Zeichen des Krieges angefühlt hat, haben wir auch im Angebot. Die Stimmung unter den Jecken zu greifen, war nicht so einfach. Recht gesittet ging es dieses Jahr im „Kwartier Latäng“ an Weiberfastnacht zu.



Welche Corona-Regeln gelten für die Feiernden? Welche Hits gehören in jede Karnevals-Playlist? Wer braucht Tipps fürs Kostüm? Wo gibt es die besten Pommes? Und wie wird das Wetter?

Wir haben alle Informationen zu den wichtigsten Themen rund um Karneval 2022 für Sie zusammengefasst.

Corona-Regeln an Karneval in Köln

In der Zeit von Weiberfastnacht bis Aschermittwoch gilt das gesamte Stadtgebiet als „Brauchtumszone“, in der unter Einhaltung der 2G-Plus-Regel gefeiert werden kann.

Die traditionellen Events am Alter Markt und am Kölner Tanzbrunnen fanden Veranstaltungen statt, waren aber nicht so gut besucht. Im Straßenkarneval entfällt außerdem die bisher geltende Maskenpflicht. Weitere Informationen und welche Unterschiede zwischen Indoor- und Outdoorveranstaltungen bestehen, finden Sie hier.

Wie auch in den vergangenen Jahren gilt auf der Zülpicher Straße ein Glasflaschenverbot. Weitere Regeln und bei welchen Verstößen Bußgelder von mindestens 250 Euro drohen, finden Sie hier.

Kölner Kneipenkarneval 2022

Tanzveranstaltungen und Partys sind weiter verboten, aber Oberbürgermeisterin Henriette Reker stellte beim Runden Tisch Karneval klar, dass der Kneipenkarneval für sie keine Tanzveranstaltung ist. Einlass erhält nur, wer geboostert oder genesen ist und zusätzlich einen negativen Schnelltest vorweisen kann, der nicht älter als 24 Stunden ist.

Karneval 2020: Warteschlangen vor dem Haus Unkelbach in Köln-Sülz. Wie wird das Feiern trotz Corona an Karneval 2022 laufen? Copyright: Maria Gambino

Nach Angaben der Stadt sei das bestehende Testangebot in Köln für die jecken Tage ausreichend. Die Wirte müssen die Nachweise bei Einlass selbst kontrollieren. In welchen Kölner Kneipen man am besten Karneval feiern kann, lesen Sie hier.

Im „Kwartier Latäng“ liefen die Vorbereitungen auf den Straßenkarneval schon Tage vor Weiberfastnacht auf Hochtouren. Einen Rundgang über die Zülpicher Straße gibt es hier. Auf dem Alter Markt fand traditionell die große Eröffnung statt.

Und fertig ist die Narrenkappe - genäht im Salon Fadenschein. Copyright: Jörn Neumann Lizenz

Tipps für Karnevalskostüme zum Selbermachen

Für Kurzentschlossene haben wir elf Last-Minute-Tipps gesammelt, wie man aus meist alltäglichen Gegenständen und Klamotten individuelle Kostüme zaubern kann – zum Nachmachen oder einfach nur zur Inspiration. Weitere Kostümideen zum Selbermachen gibt es hier.

In den vergangenen zwei Jahren hat sich eine medizinische oder FFP2-Maske zum ständigen Begleiter im Alltag entwickelt. Warum also nicht die Pflicht mit dem Spaß verbinden und die Maske in das Karnevalskostüm 2022 integrieren? So bleibt das Kostüm auch bei Straßenbahnfahrten in der KVB oder der Warteschlange komplett.

Die Narrenkappe ist immer noch Inbegriff und Minimalversion der karnevalistischen Verkleidung zugleich. Doch längst sind die Zeiten vorbei, wo die jecke Kopfbedeckung uniform aussehen musste. Nach dem Motto „Jedem Jeck sing Kapp“ geht der Trend zu individuell gestalteten Kappen. Schnittmuster und eine Anleitung finden Sie hier.

Für die Kinder wird es in diesem Jahr leider keine Kamelle regnen, da die Züge abgesagt sind. Schulfrei ist dennoch. Doch gegen das Kostümieren und das Feiern draußen im Veedel spricht mit gegebener Vorsicht nichts. Wir haben ein paar Ideen für Karnevalskostüme für die Pänz zusammengestellt.

Hits für den Kölner Karneval 2022

Das Wichtigste im Karneval ist die Musik. Während der jecken Tage laufen neue Hits und Klassiker in Dauerschleife. Damit Sie alle Hits gebündelt haben und auf kein Lied verzichten müssen, haben wir Ihnen eine Spotify-Playlist mit mehr als 50 beliebten kölschen Karnevalsliedern zusammengestellt. Und für alle, die noch nicht textsicher sind, haben wir Ihnen die Liedtexte der wichtigsten Hits noch einmal aufgeschrieben.

Viele Karnevalisten suchen und hören auch bei Youtube ihre Lieblingslieder und entdecken gerne Neues. Der Kölner Andreas Rühlow hat eine Website erstellt, auf der die beliebtesten kölschen Lieder entsprechend der meisten Klicks bei Youtube der Reihe nach aufgelistet sind.

Einmal Pommes mit Mayo, bitte! Gern. Hier. Copyright: Getty Images/EyeEm

Imbiss-Tipps für den großen Hunger auf der Straße

Pommes sind auch oft im Karneval die letzte Rettung. Wir haben die neun besten Imbiss-Buden aus Köln besucht und getestet. Ein Überblick.

Kölsche Rezepte für Karneval 2022

Neben Getränken dürfen natürlich auch die Klassiker der kölschen Küche an Karneval nicht fehlen. Wir haben fünf Rezepte für Sie zusammengestellt.

Wie wird das Wetter an Karneval 2022 in Köln?

An Weiberfastnacht läutete ein Unwetter am späten Nachmittag eine kurze Feierpause auf den Kölner Straßen ein. Der Freitag war eher durchwachsen, am Samstag setzte sich die Sonne durch. Damit Sie wissen, wie sich die Prognose für den Rest der jecken Tage entwickeln wird, haben wir den Wetterbericht für Sie im Blick.

Das könnte Sie auch interessieren:

DIY-Verkleidungen Anzeige 11 einfache Karnevalskostüme zum Selbermachen

Endgültiger Beschluss der Stadt Anzeige Diese Regeln gelten für den Karneval in Köln von Anna Westkämper

Straßenkarneval, Maskenpflicht, Kneipen Anzeige Welche Regeln gelten wo an Karneval in Köln? von Oliver Görtz

Karneval 2022 in der Region

Auch in der Region wird es einige Veranstaltungen zu Karneval geben. Für den Rhein-Erft-Kreis haben wir einige Veranstaltungen zusammengetragen.

Demo gegen die Corona-Maßnahmen im Februar 2022 in Köln Copyright: Alexander Schwaiger

Schicken Sie uns ihre jecke Bilder

Wir möchten auch sehen, wie Sie feiern. Schicken Sie uns ihre Eindrücke. Kostüme, jecke Stimmungsbilder oder Ihren Moment des Tages. So erreichen uns Ihre Motive.

Einige Corona-Demos in Köln geplant

Die Gegner der staatlichen Corona-Maßnahmen nutzen die jecken Tage, um die Stadt teilweise lahmzulegen. Auch an den Karnevalstagen werden wieder Demonstranten gegen eine Impf- und Maskenpflicht auf die Straße gehen. Eine Übersicht der sogenannten Spaziergänge im Kölner Stadtgebiet finden sie hier. (jpc/mbr)